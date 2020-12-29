50 журналистов убили из-за их профессиональной деятельности в 2020 году

Как минимум 50 журналистов и иных сотрудников СМИ по всему миру в 2020 году лишились жизни насильственным путём в связи со своей профессиональной деятельностью.
Такие данные
12 декабря в Ираке привели в исполнение смертный приговор, вынесенный Рухоллу Заму, что стало первой за 30 лет казнью журналиста, отмечается в документе SRF. По данным организации, две трети сотрудников СМИ, погибших в 2020 году, умерли вне зон военных конфликтов. При этом лишь один журналист погиб за пределами своей страны.
Сотни представителей СМИ стали жертвами коронавирусной инфекции, говорится в отчёте. У составителей документа нет точных цифр, однако эксперты SRF указывают, что по меньшей мере трое журналистов скончались вследствие некачественной медицинской помощи, заразившись коронавирусом в тюрьме. Речь идёт о случаях в Египте, Саудовской Аравии и России.
9 ноября в ИК-9 посёлка Акбулак Оренбургской области скончался главный редактор и основатель газеты «Уполномочен заявить» и журнала «Про Ростов» Александр Толмачёв. По данным NEWS.ru, ему отказали в освобождении по УДО, сославшись на заражение COVID-19. Вдова журналиста утверждает, что его здоровье было подорвано суровыми условиями заключения и жестоким обращением.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» III степени военнослужащего Виталия Маркива, который был ранее оправдан итальянским судом по делу об убийстве журналистов в Донбассе, передавал NEWS.ru.