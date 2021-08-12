Жительница США случайно узнала о беременности на пятом месяце

24-летняя американка Жасмин Миллер совершенно случайно узнала о своей беременности, когда находилась на пятом месяце. Об этом пишет Daily Mail.

Девушка набрала лишний вес и решила ради интереса сделать тест на беременность. Она была очень удивлена, когда узнала результат.

Я начала смеяться и кричать в кабинете УЗИ. Я была совершенно одна и очень напугана. В полном шоке, — объяснила американка.

Первые четыре месяца беременности её живот оставался плоским. Жасмин Миллер не замечала никаких признаков своего «интересного положения». У неё иногда возникали спазмы, но американка связывала это с болезнью желудка. Через три месяца после известия о беременности девушка родила девочку. Первенца назвали Лейтон Скай Миллер.

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