Жители Вашингтона поддержали легализацию галлюциногенных грибов

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В Вашингтоне большинство жителей проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и распространения галлюциногенных грибов в некоммерческих целях.

Референдум по этому вопросу прошёл в столице США в день президентских выборов. За легализацию грибов высказались 76% избирателей. Теперь полиции следует пересмотреть своё отношение к культивированию таких грибов и перенести их в разряд наименьших приоритетов, отмечает издание The Hill.

Вопрос легализации наркотических веществ был вынесен на обсуждение ещё в ряде регионов США. Так, в Орегоне жители проголосовали за отмену уголовного наказания за хранение небольшого количества кислоты и тяжёлых наркотиков, а в Нью-Джерси одобрили употребление марихуаны в рекреационных целях.

Как писал NEWS.ru, в настоящее время в 30 штатах США разрешено использование марихуаны в медицинских целях. Обсуждение проекта о её легализации на федеральном уровне пока откладывается. Предполагается, что голосование может пройти после президентских выборов.