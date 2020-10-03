Жених придумал самую нелепую причину, по которой не пришёл на свадьбу

https://static.news.ru/photo/533c3302-0585-11eb-8ccb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В США 30-летний жених бросил свою 29-летнюю невесту прямо в день свадьбы после десяти лет отношений. При этом он не удосужился придумать более благовидный предлог и заявил, что потерялся в такси по дороге.

Саша Аристид должна была выйти замуж за Кевина Ипполита в присутствии 125 гостей. Она рассказала, что он сделал ей предложение ещё в декабре 2017 года и они начали откладывать деньги на роскошную свадьбу. В итоге на организацию церемонии они потратили $20 тыс. (более 1,5 млн рублей). Однако в знаменательный день жениха прождали три часа, а он так и не пришёл.

Я понятия не имела, что он не собирался приходить. Я разговаривала с ним накануне вечером, он сказал буквально следующее: «Я люблю тебя, мне не терпится жениться на тебе», — цитирует The Sun несостоявшуюся невесту.

Через две недели после неудавшейся свадьбы Кевин попытался связаться с Сашей, но она заявила, что не собирается возвращаться к нему. Сам Кевин в комментарии журналистам заявил, что произошло «кое-что личное», что помешало ему прийти на свадьбу, но он не прочь восстановить былые отношения с Сашей.

Как писал NEWS.ru, певица Азиза, которая объявила об отмене свадьбы со столичным бизнесменом Давидом Григоряном, рассказала, как поступит со своим платьем. По словам артистки, она попросила перекроить его и сделать два или три покрывала, которые она подарит своим старшим сёстрам. А комбинезон она хочет перекрасить в свой любимый коралловый цвет, чтобы использовать как сценический костюм. Стоит отметить, что Азизе платье обошлось в 11 млн рублей. Оно должно было стать произведением искусства, не имеющим аналогов в мире. Платье представляет собой комбинезон с длинным съёмным шлейфом, усыпанным 60 кг камней Сваровски.