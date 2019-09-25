https://static.news.ru/photo/ee7ea53a-dfa6-11e9-b364-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский (в центре) Фото: president.gov.ua

Глава Украины Владимир Зеленский считает, что механизмы Организации Объединённых Наций (ООН) стоит поменять, а также необходимо пересмотреть мировые правила. Политик отметил, что именно Незалежная имеет право поднимать подобные вопросы, так как государство «потеряло часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан».

Лидер добавил, что уважает авторитет ООН и других международных организаций, но их устройство не идеально.

Они начинают давать сбой, эти механизмы, а значит требуют обновления, — заявил президент во время выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Политик упомянул в своей речи «страшные уроки» двух мировых войн и отметил, что «Украина всегда демонстрировала миру готовность обеспечивать мир цивилизованным путём». В качестве примера он привёл отказ Киева от ядерного потенциала, превосходивший на момент подписания документа арсенал Великобритании, Франции и Китая вместе взятых, передаёт телеканал « Прямой ».

Ранее News.ru сообщал, что Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН обвинил Россию в агрессии против страны и аннексии Крыма.

По его словам, прошло пять лет с начала войны в Донбассе и аннексии полуострова Москвой. За это время погибли свыше 13 тысяч человек, 30 тысяч ранены, а 1,5 млн местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.