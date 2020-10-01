Заразившийся коронавирусом Трамп не передал Пенсу полномочия

https://static.news.ru/photo/383b26f8-0477-11eb-bb29-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не передаёт временно никакие свои полномочия вице-президенту Майклу Пенсу, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

На вопрос о том, передаст ли Трамп на время своей болезни полномочия, Дир ответил отрицательно.

Нет, — цитирует его ТАСС.

2 октября у президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп был выявлен коронавирус.

Лечащий врач Трампа Шон Конли отмечает, что президентская чета чувствует себя хорошо. Он заверил, что глава страны продолжит выполнять свои обязанности во время лечения, писал NEWS.ru ранее.