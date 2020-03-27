https://static.news.ru/photo/bb6c3114-7036-11ea-bbdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

Персонал госпиталей в столице США Вашингтоне, штатах Иллинойс, Пенсильвания, Северная и Южная Каролина обсуждает допустимость прекращения реанимации инфицированных коронавирусом пациентов, у которых произошла остановка дыхания. Медики считают, что на фоне сложной ситуации с пандемией могут пойти на такой шаг, независимо от пожеланий самих заражённых и их родственников.

Специалисты говорят, что реанимирование одного пациента занимает слишком много времени, при остановке дыхания у инфицированного требуется присутствие от 8 до 30 специалистов. Врачам не хватает средств индивидуальной защиты, кроме того, они должны быстро реагировать на ухудшение состояния здоровья пациента. Из-за этого возрастает вероятность заражения самих медиков, а также других госпитализированных, пишет Washington Post.

Пока введение подобных мер рассматривается лишь в некоторых больницах. Врачи продолжают реанимировать пациентов. В случае отказа от такой практики медики могли бы сохранить как время, так и защитные средства, отмечает газета.

В Нью-Йорке впервые со времён терактов 11 сентября 2001 года появились мобильные морги. Рефрижераторы для хранения тел умерших разместили у госпиталя, предвосхищая большое количество смертей от коронавируса, писал NEWS.ru.