Власти Нью-Йорка, предвосхищая большое количество смертей от коронавируса, разместили в городе мобильные морги. Они появились в Большом яблоке впервые со времён терактов 11 сентября 2001 года.
Рефрижераторы для хранения тел умерших сигнализируют об историческом испытании, вызванном кризисом в области здравоохранения,
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио 26 марта сообщил, что жертвами COVID-19 в городе стали более 280 человек, число инфицированных превысило 21 870. Некоторые улицы города было решено перекрыть для автомобилей, оставив открытыми лишь для пешеходов. В Штатах от коронавируса скончались более 1100 человек, по количеству подтверждённых случаев заражения страна вышла на первое место, обогнав Китай и Италию, писал NEWS.ru.
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