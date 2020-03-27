Фото: edition.cnn.com

США вышли на первое место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом из-за того, что в стране хорошо работает система тестирования. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей, — цитирует хозяина Белого дома ТАСС. Трамп добавил, что вопрос об отмене ограничений, введённых в...