https://static.news.ru/photo/54a8e88a-6eb7-11ea-a75d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Власти Нью-Йорка намерены перекрывать некоторые улицы для автомобилей и оставлять их открытыми только для пешеходов. Таким образом власти рассчитывают сократить масштабы заражения коронавирусом, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, задача пилотного проекта — разредить пространство, чтобы люди могли держать дистанцию друг от друга.

На идею такого эксперимента Куомо натолкнула ситуация в парках Нью-Йорка, где всё ещё можно встретить много компаний людей, передаёт РИА Новости.

Какое количество улиц предполагается сделать пешеходными и как долго продлится эксперимент, не уточняется.

Ранее, как писал NEWS.ru, американские учёные установили продолжительность жизни коронавируса на поверхностях. Выяснилось, что она составляет 17 дней.