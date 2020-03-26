Власти Нью-Йорка намерены перекрывать некоторые улицы для автомобилей и оставлять их открытыми только для пешеходов. Таким образом власти рассчитывают сократить масштабы заражения коронавирусом, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
По его словам, задача пилотного проекта — разредить пространство, чтобы люди могли держать дистанцию друг от друга.
На идею такого эксперимента Куомо натолкнула ситуация в парках Нью-Йорка, где всё ещё можно встретить много компаний людей,
Какое количество улиц предполагается сделать пешеходными и как долго продлится эксперимент, не уточняется.
Ранее, как писал NEWS.ru, американские учёные установили продолжительность жизни коронавируса на поверхностях. Выяснилось, что она составляет 17 дней.
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