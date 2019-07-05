Стратегическая стабильность остаётся одним из главных вопросов российско-американской двусторонней повестки, по которым страны не прекращают диалог. В этот раз переговоры прошли в непривычном для сторон формате — по военно-дипломатической линии. Это может говорить как об изменении подхода к теме, так и стремлении сторон афишировать то, что раньше оставалось вне внимания прессы.
В Минобороны России
Прежние послы Соединённых Штатов в России публично не поддерживали подобный формат переговоров. News.ru не удалось найти в открытых источниках сообщений о контактах Джона Теффта, Майкла Макфола или Джона Байерли с министром обороны или начальником Генштаба. В 2008 году Байерли проводил переговоры с замначальника Генштаба ВС РФ Анатолием Ноговицыным, однако происходило это время встречи дипломата со статс-секретарём, замглавы МИД РФ Григорием Карасиным. Тогда стороны обсуждали ситуацию вокруг Южной Осетии и Абхазии.
Согласно установленной практике, двусторонний диалог ведётся по линии профильных ведомств. Встреча посла Хантсмана с Герасимовым внешне выбивается из привычных рамок не только потому, что собеседники относятся к разным структурам, но и из-за разницы в ранге. У Москвы и Вашингтона установлен ряд каналов по внешнеполитической линии на уровне замминистров для обсуждения как двусторонних, так и международных вопросов. Тематику стратегической стабильности курирует замглавы МИД РФ Сергей Рябков совместно с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон. Их очередная встреча состоится 17-18 июля в Женеве. Рябков уже заявил журналистам, что намерен поднять на консультациях вопрос продления договора о стратегических и наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Военные ведомства США и России также имеют свои каналы связи. В интервью
Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов высказал в беседе с News.ru мнение о том, что «нестандартная» встреча Хантсмана с Герасимовым на самом деле носит рутинный характер. По его словам, предыдущие американские дипломаты в Москве также проводили переговоры в Минобороны, другое дело, что тогда это не афишировалось. Решение придать огласке состоявшиеся контакты связаны с желанием показать, что диалог между Россией и США налаживается, считает Фролов и полагает, что основными темами нынешних переговоров могли стать ситуация в Сирии и инциденты на море и в воздухе, а вопрос судьбы СНВ-3 на встрече не поднимался.
Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин предположил, что стороны могли обсуждать последствия пожара на российском глубоководном аппарате, который унёс жизни 14 моряков. Эксперт напоминает: подобная авария произошла впервые в мировой практике, и Россия могла уверить США в отсутствии глобальных негативных последствий от инцидента. Говорить об очередном треке диалога в вопросе стратстабильности по итогам встречи Хантсмана и Герасимова преждевременно, считает Макаркин.