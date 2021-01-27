YouTube продлил ограничения для учётной записи Дональда Трампа

https://static.news.ru/photo/f9d8f504-6072-11eb-9c1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency

Видеохостинг YouTube продлил на неопределённый срок ограничения в отношении аккаунта экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Санкции коснулись и личного адвоката политика — Рудольфа Джулиани. Юриста лишили возможности зарабатывать деньги на платформе.

Первый раз Трампу заморозили доступ на неделю 13 января 2021 года. Тогда представители портала заявили, что недавний ролик на канале бывшего лидера «разжигал насилие» и был удалён. После этого сервис пролонгировал рестрикции ещё на неделю, передаёт газета Politico.

Из-за опасений по поводу сохраняющейся возможности насилия канал Дональда Трампа останется заморожен, — заявили в администрации YouTube.

Временная заморозка аккаунта в YouTube означает, что ранее добавленные материалы в профиле экс-президента останутся доступными, но он не сможет публиковать новые.

Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве его сторонников, которые 6 января ворвались в здание Капитолия США и устроили там погром. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Джо Байдена избранным президентом в конгрессе. Тогда несколько человек погибли.

Накануне проповеди опального экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) удалили с YouTube-канала его помощника Всеволода Могучева, который делился ими с прихожанами. Сейчас там нет больше ни одного видео.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозу со стороны американской корпорации Google закрыть интернет-поисковик в Австралии и назвал планы компании «монополией и диктатом». В своём Twitter Пушков напомнил, что действия Google уже вызвали нарекания со стороны других стран, которые намерены ограничить засилье сервисов американского IT-гиганта.