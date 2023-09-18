WSJ: забастовки в США привели к 4,1 млн пропущенных рабочих дней

Фото: IMAGO/Richard B. Levine/Global Look Press

Множественные забастовки в США привели к 4,1 млн пропущенных рабочих дней в августе, передает Wall Street Journal. Это является крупнейшим показателем за месяц с начала XXI века.

Американские рабочие бастуют темпами, невиданными на протяжении почти четверти века... В прошлом месяце крупные перерывы в работе из-за забастовок привели к 4,1 миллиона пропущенных рабочих дней... Эта предварительная оценка стала самым большим месячным итогом с августа 2000 года, — сказано в публикации.

На ситуацию повлияли забастовки профсоюза работников автопрома США United Auto Workers (UAW) и забастовки Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио страны.

Ранее сообщалось, что Восьмой Венецианский кинофестиваль оказался на грани срыва из-за забастовки голливудских актеров, продолжающейся с прошлого месяца. На красной ковровой дорожке появилось всего несколько знаменитостей, в числе которых были актрисы Ольга Куриленко, Шарлотта Рэмплинг и Ксения Раппопорт. К забастовке присоединился также председатель жюри фестиваля, американский режиссер Дэмиан Шазель.