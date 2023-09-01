Звезды бойкотируют Венецианский кинофестиваль из-за актерской забастовки Знаменитости не приехали на Венецианский фестиваль из-за забастовки в Голливуде

Фото: Matteo Rasero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Восьмой Венецианский кинофестиваль оказался на грани срыва из-за забастовки голливудских актеров, продолжающейся с прошлого месяца, пишет Daily Mail. По данным издания, на красной ковровой дорожке появилось всего несколько знаменитостей, в числе которых были актрисы Ольга Куриленко, Шарлотта Рэмплинг и Ксения Раппопорт. К забастовке присоединился также председатель жюри фестиваля, американский режиссер Дэмиан Шазель.

Второй день Венецианского кинофестиваля оказался ничем не примечательным, поскольку на премьеру фильма «Феррари» режиссера Майкла Манна приехала всего горстка звезд. Фестиваль традиционно открывает сезон награждений и регулярно выдвигает главных фаворитов на «Оскар». Восемь из последних 11 «Оскаров» за лучшую режиссуру достались фильмам, дебютировавшим в Венеции. Однако в этом году почти все звезды отказались от участия в мероприятии, — говорится в публикации.

Художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера сообщил, что ожидал срыв мероприятия. По его словам, организаторы сделали все возможное, чтобы провести фестиваль.

Мы знаем, что некоторые артисты и режиссеры не смогут присутствовать на фестивале, но вместо них приедут те, кто работает в независимых фильмах и организациях. Это вселяет уверенность, — заявил Барбера.

В июле сообщалось, что Американская гильдия киноактеров (SAG-AFTRA) официально объявила забастовку. Переговоры между Гильдией и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) завершились без заключения сделки. Пикетирование студий началось утром 14 июля, сообщает USA Today. Президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер назвала оппонирующую организацию жадной.

Сейчас в Голливуде из-за забастовки сценаристов заморожены большинство крупных проектов, включая фильм «Миссия невыполнима: Расплата мертвых. Часть 2» и финальный сезон сериала «Очень странные дела» от Netflix.