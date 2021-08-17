WSJ: США отменили поставку долларов в Афганистан из-за талибов

Перед тем как Кабул захватили боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России), администрация президента США Джо Байдена отменила поставку долларов в Афганистан. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, на минувшей неделе, когда талибы заняли ряд центров провинций и направились в сторону Кабула, американский Минфин остановил отгрузку ящиков с наличными для Афганистана. Причиной отмены отправки стало желание удержать сотни миллионов долларов от попадания в руки террористической ячейки.

В свою очередь Washington Post сообщала, что в минувшее воскресенье Штаты заморозили в американских банках резервы правительства Афганистана, сделав их недоступными для «Талибана».

По данным источников, в настоящее время ведётся работа на тем, чтобы закрыть доступ талибов к резервам Международного валютного фонда. Сумма резервов составляет почти $500 млн.

Ранее финансист предсказал резкое падение доллара до конца года.