WSJ: Конгресс США проголосует о выделении $40 млрд для помощи Украине

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Пакет помощи Украине на сумму свыше $40 млрд будет вскоре одобрен палатой представителей США, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Демократической партии. До этого Белый дом просил конгресс выделить на эти нужды сумму в $33 млрд.

Палата представителей планирует проголосовать на этой неделе о пакете помощи Украине почти на $40 млрд, — пишет издание.

До этого администрация США направила в конгресс запрос о согласовании помощи для Киева в размере $33 млрд на нынешний фискальный год, который заканчивается 1 октября.

Из них $20,4 млрд должны пойти «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украине, остальные $8,5 млрд адресованы в качестве экономической помощи Киеву.

Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи. В конгрессе рассчитывают, что одобренный обеими палатами закон упростит и ускорит оказание военной помощи Киеву. Законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал подписание этого документа «историческим шагом». Он поблагодарил американского коллегу за это решение. Зеленский также отметил поддержку, которую оказывает народ США.