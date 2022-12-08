WSJ: адвокаты Трампа обнаружили еще два секретных документа в его хранилище

Фото: Tia Dufour/White House/Global Look Press

Дональд Трамп

Команда юристов экс-президента США Дональда Трампа обнаружила в его хранилище во Флориде два секретных документа, которые еще не попали к прокурорам. Адвокаты уже передали эти конфиденциальные материалы следователям, сообщило издание The Wall Street Journal. Документы нашли при проверке принадлежащей Трампу недвижимости на предмет наличия секретных документов времен его правления.

Секретные материалы обнаружили в хранилище в Уэст-Палм-Бич, написала WSJ. Обыски проводились недалеко от его поместья Мар-а-Лаго, где 8 августа сотрудники ФБР обнаружили коробки с документами под грифами «секретно», «совершенно секретно» и «конфиденциально». Тогда Министерство юстиции США распорядилось проверить, не остались ли у бывшего президента еще какие-нибудь секретные архивы.

Трамп заявлял, что не нарушал закон и как президент мог рассекретить все свои документы. Республиканец также говорил, что во время рейда ФБР не допускали на место обысков ни его, ни его адвокатов. По словам бывшего экс-лидера США, силовики хотели обойтись без свидетелей. Сам Трамп во время обысков находился в Нью-Йорке. Он предполагал, что рейды связаны с предстоящими президентскими выборами, которые пройдут в США в 2024 году.