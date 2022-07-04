WP: действия России на Ближнем Востоке озаботили США WP: стремление Москвы «укрепить доминирование» на Ближнем Востоке озаботило Вашингтон

Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

Авиабаза Хмеймим, Сирия

США считают, что их военный контингент на Ближнем Востоке за последнее время сталкивается со все более частыми «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана. В связи с этим в Вашингтоне испытывают озабоченность, сообщает Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Издание отмечает, что в июне случаев, которые характеризуются Пентагоном как «провокационные, эскалационные» либо «небезопасные и непрофессиональные», отмечено несколько. Так, российские военные самолёты якобы создавали угрозу авиации США в воздушном пространстве Сирии. Доказательства таких утверждений в центральном командовании ВС США «отказались представить», указали в Washington Post.

Другим подобным случаем назван авиаудар по лагерю поддерживаемых США вооружённых формирований в окрестностях военной базы Ат-Танф. Тогда российская сторона предупредила американских военных за 35 минут до удара. И хотя среди американских военных никто не пострадал, в Пентагоне такое поведение Москвы назвали «попыткой укрепить доминирование в регионе».

Собеседник издания добавил, что подобные «провокационные» действия допускает также Иран и «поддерживаемые им силы».

Ранее стало известно, что в последние месяцы арабские СМИ активно пишут: Иран пользуется занятостью России на Украине, чтобы усилить свои позиции в Сирии. Некоторые военные базы в провинциях Алеппо, Хомса и Латакии, по их словам, Москва сама отдала под контроль Тегерана. В настоящее время также делят и военные аэропорты, при том, что это стратегические объекты, которые каждая сторона стремится оставить под своим контролем.