Врач Трампа рассказал о сыворотке с антителами, которую принимает президент

https://static.news.ru/photo/aa5ff19e-04f1-11eb-852a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Личный врач президента США Дональда Трампа Шон Конли рассказал, что главу Белого дома лечат от коронавируса экспериментальной сывороткой на основе антител, самочувствие пациента остаётся нормальным.

По словам доктора, Трамп чувствует утомление, остаётся в хорошем настроении. Мелания Трамп, по словам Конли, чувствует себя хорошо, хотя у нее есть кашель и головная боль, передает ТАСС.

Остальные члены первой семьи в порядке, результаты их тестов отрицательные, — сказал врач.

Конли отметил, что Трампу дают новую экспериментальную сыворотку на основе антител к COVID-19, препарат был произведён американской компанией.

Как сообщал NEWS.ru, ранее американские СМИ передали информацию об ухудшении самочувствия Дональда Трампа. Два источника в окружении президента США сообщили, что у него появился кашель и поднялась температура.

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз при этом ранее заявлял, что Трамп переносит коронавирус в лёгкой форме. Симптомы главы Белого дома не требуют от него передачи полномочий кому-либо, добавил сотрудник аппарата. Лечащий врач Трампа Шон Конли также ранее подтверждал, что президент США без проблем может продолжать исполнение своих обязанностей.