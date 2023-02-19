Врач: Белый дом скрывает правду о психическом здоровье Байдена Бывший врач Трампа Джексон: Белый дом скрывает правду о психическом здоровье Байдена

Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может страдать от психического расстройства, однако Белый дом отказывается проводить ему когнитивный тест, заявил в беседе с Fox News бывший врач экс-президента США Дональда Трампа, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон. По его словам, он сам трижды подавал заявки с требованием проверить психическое состояние Байдена, но они были проигнорированы.

Белый дом не дает никакой прозрачности в отношении того, что происходит, для решения этой проблемы и его неспособности выполнять свою работу. <...> Нигде в отчете не было упоминания об ухудшении психического здоровья Байдена. Это вызывает тревогу, учитывая, что я уже отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы Байден прошел когнитивный тест и обнародовал результаты, но все они были проигнорированы, — сказал Джексон.

По его словам, все граждане США видят, что с Байденом что-то не так, однако власти страны отмалчиваются на эту тему.

Ранее врач Белого дома Кевин О’Коннор положительно оценил психическое здоровье 80-летнего Байдена. По словам доктора, американский лидер не страдает от склероза или неврологических расстройств. В то же время О’Коннор отметил, что в обеих стопах у президента наблюдается периферическая невропатия. В связи с этим у Байдена по-прежнему наблюдаются легкие изменения походки, они объясняются еще и артритом позвоночника и стопы.

Врач-гериатр Юрий Конев в беседе с NEWS.ru заявил, что Байден может находится на грани третьей стадии деменции и являться недееспособным человеком. Он отметил, что у американского лидера заметны лыжная походка, редкое мигание, эхолалия и анемия, и все это может указывать на его тяжелое психическое заболевание. По мнению гериатра, американские врачи могли положительно оценить состояние Байдена за деньги.