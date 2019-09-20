https://static.news.ru/photo/d782cafe-dbb0-11e9-b749-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель штата Миссури стал восьмым в США человеком, умершим из-за вызванного курением вейпа заболевания.

Лёгкие мужчины функционировали нормально, пока в мае он не начал курить вейп. У него развились лёгкие респираторные симптомы, 22 августа он был госпитализирован, рассказали в Минздраве штата.

Всё началось с одышки, болезнь быстро прогрессировала и развилась в острый респираторный дистресс-синдром, пояснил пульмонолог Майкл Плиско. Спасти мужчину не удалось.

A Missouri man in his mid-40s died this week at @mercysaintlouis due to an illness associated with the use of e-cigarettes. This is the first #vaping -related death in #MO and the eighth nationwide. @CDCgov https://t.co/daJTJBK8zb — Mo Health & Sr Srvcs (@HealthyLivingMo) September 19, 2019

В августе десятки американцев были госпитализированы после курения электронных сигарет. У всех пациентов наблюдались проблемы с дыханием. Также в Штатах был зафиксирован первый случай смерти в результате заболевания, вызванного использованием вейпа. Сан-Франциско стал первым американским городом, решившим ввести запрет на использование электронных сигарет.

Причиной вспышки лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в США может являться производное от витамина Е вещество. 11 сентября американский лидер Дональд Трамп, комментируя проблему использования электронных сигарет, сказал, что они очень опасны, от них умирают дети. Он призвал принять строгие правила и законы, регламентирующие их употребление, писал News.ru.