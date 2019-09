Лёгкие мужчины функционировали нормально, пока в мае он не начал курить вейп. У него развились лёгкие респираторные симптомы, 22 августа он был госпитализирован, рассказали в Минздраве штата.

Всё началось с одышки, болезнь быстро прогрессировала и развилась в острый респираторный дистресс-синдром, пояснил пульмонолог Майкл Плиско. Спасти мужчину не удалось.