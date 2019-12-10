https://static.news.ru/photo/2309f79c-1b42-11ea-bf2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/ (CC BY 2.0)/flickr.com

Проект военного бюджета США на 2020 год предполагает уведомление Конгресса в случае принятия решения о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) или Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Требуется уведомление Конгресса и период 120-дневного ожидания до предоставления уведомления о любых намерениях по выходу из ДСНВ и ДОН, — цитирует ТАСС документ.​​

Кроме того, проект запрещает покупку или развёртывание новых ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и требует проведения консультаций по этому поводу с иностранными государствами, включая страны НАТО.

Как писал NEWS.ru, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко надеется, что США согласятся на переговоры по продлению ДСНВ. По его словам, Россия заинтересована в сохранении ДСНВ, так как продление договора позволит обеспечить безопасность российской стороне и партнёрам. Также подписание документа даст РФ дополнительное время на учёт новых факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Грушко подчеркнул, что ждать 2021 года — очень опасно. Он считает, что необходимо начать переговоры как можно скорее.