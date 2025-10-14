Военэксперт назвал сроки запуска в серию новых установок для Tomahawk Военэксперт Кнутов: установки для Tomahawk могут запустить в серию за месяц

Производство установок для Tomahawk может быть запущено в серию в течение месяца, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, окончательные сроки будут зависеть от интересов Пентагона.

Согласно зарубежным сайтам и СМИ, американская компания Oshkosh Defense производит грузовики различного типа военного назначения, краны и машины разного рода. Она продемонстрировала новые автомобили, которые способны перевозить пусковые установки для четырех Tomahawk. С партнерскими американскими компаниями уже давно достигнуты договоренности, что в случае заинтересованности Пентагона в приобретении данной продукции, она уже существует и можно производить ее в серию. Если контракт будет, и будет оплата — максимум месяц максимум [на изготовление], — отметил Кнутов.

По его словам, наличие уже существующей пусковой установки Tomahawk на новом грузовике свидетельствует о достигнутых договоренностях между Oshkosh Defense и Lockheed Martin. Эксперт добавил, что наличие третьей машины для обеспечения безопасности указывает на длительность ведения разработок.

Если это пока не предусмотрено контрактами Пентагона, значит, пойдет со следующего года. То есть это может занять и несколько месяцев, но может занять и считанные недели. Все зависит от того, на каком уровне находится заинтересованность Пентагона. Если она есть, значит, контракт подписывается, все начинает производиться и идет в Пентагон. Далее он перепродает это, например, Нидерландам или Германии, а те уже якобы передают это Украине, — заключил Кнутов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможной передаче США крылатых ракет Tomahawk Украине следует рассматривать после саммита лидеров этих стран — Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По его словам, необходимо дождаться официальных заявлений по итогам переговоров для проведения всестороннего анализа ситуации.