https://static.news.ru/photo/87fc52b0-d3a5-11e9-a33c-fa163e074e61_660.jpgФото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Житель Соединённых Штатов Дакота Рэндалл снял на видео, как водитель Tesla уснул за рулём электромобиля на скорости более 96 км/час.
Мужчина утверждает, что запись, набравшая более 642 тысяч просмотров, была сделана на платной автомагистрали в штате Массачусетс. На кадрах видно, что в движущемся на автопилоте электромобиле спит не только находящийся за рулём человек, но и пассажир. По словам автомобилиста, он пытался разбудить людей, сигналя, но это ему не удалось, сообщает NBC10 Boston.
Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).