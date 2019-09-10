https://static.news.ru/photo/87fc52b0-d3a5-11e9-a33c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель Соединённых Штатов Дакота Рэндалл снял на видео, как водитель Tesla уснул за рулём электромобиля на скорости более 96 км/час.

Мужчина утверждает, что запись, набравшая более 642 тысяч просмотров, была сделана на платной автомагистрали в штате Массачусетс. На кадрах видно, что в движущемся на автопилоте электромобиле спит не только находящийся за рулём человек, но и пассажир. По словам автомобилиста, он пытался разбудить людей, сигналя, но это ему не удалось, сообщает NBC10 Boston .

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).



Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn — Dakota Randall (@DakRandall) September 8, 2019

В компании Tesla, комментируя случившееся, заявили, что большинство подобных видео является опасными пранками или розыгрышами. Рэндалл ответил, что с его стороны запись — точно не «подстава».

Ранее News.ru писал, что разработчики оснастят компьютеры Tesla приложениями YouTube и Netflix. Первое время владельцы электромобилей смогут пользоваться ими только во время стоянки.