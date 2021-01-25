Во время испытаний разбился американский имитатор Су-57

https://static.news.ru/photo/c99ed5f6-5e48-11eb-aa02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Defaereanava/twitter.com

Разбился первый опытный экземпляр американского самолёта-мишени пятого поколения 5GAT, прозванного имитатором российского истребителя Су-57. Инцидент произошёл во время испытаний.

Об этом говорится в докладе директора Пентагона по оперативным испытаниям и оценкам от 20 января. В документе говорится, что 5GAT создан для участия в испытаниях боевых систем «воздух — воздух» и «земля — воздух», передаёт портал Janes.

Модель, кроме того, планируется использовать в подготовке пилотов, а также в разработке способов борьбы с малозаметными воздушными угрозами. Самолёт-мишень оснащён двумя двигателями General Electric J85, списанными с бывших учебно-тренировочных самолётов Т-38.

5GAT может выполнять полёты на высоте до 13,7 тыс. м и продолжительностью 1,5 часа. Его длина составляет 12,2 м, а размах крыла — 7,3 м.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский ОПК планирует провести испытания нового управляемого 152-миллиметрового снаряда 3ОФ95. Он будет использоваться для самоходных и буксируемых гаубиц. Испытания заказало тульское КБ приборостроения имени Шипунова. Стрельбы пройдут на полигоне в Нижегородской области.