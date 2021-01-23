Новый управляемый снаряд для САУ «Коалиция» испытают в России

Российский ОПК планирует провести испытания нового управляемого 152-миллиметрового снаряда 3ОФ95. Он будет использоваться для самоходных и буксируемых гаубиц.
Испытания заказало тульское КБ приборостроения имени Шипунова. Стрельбы пройдут на полигоне в Нижегородской области. Будут задействованы арт-системы "Д-20«и «Мста-Б», самоходные гаубицы «Акачия» и «Мста-С»,
Специалисты проверят безопасность присутствия боеприпаса в каморе орудия, которая разогреется при максимальном темпе стрельбы.
По данным РИА Новости, снаряд
В настоящее время самым известным российским управляемым снарядом считается 152-миллиметровый «Краснополь». Он обладает лазерным наведением. Дальность стрельбы — 25 километров. Сейчас разрабатывается его новая версия, которая позволит поражать цели на расстоянии в 43 км.
Как писал NEWS.ru, ВС РФ получили новый комплекс арт-разведки «Пенициллин». Он разработан для разведки огневых позиций артиллерии, зенитных и тактических ракет путём фиксирования звуковых и тепловых сигналов от выстрелов и разрывов.