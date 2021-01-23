Новый управляемый снаряд для САУ «Коалиция» испытают в России

https://static.news.ru/photo/0891371a-5e2e-11eb-8c1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский ОПК планирует провести испытания нового управляемого 152-миллиметрового снаряда 3ОФ95. Он будет использоваться для самоходных и буксируемых гаубиц.

Испытания заказало тульское КБ приборостроения имени Шипунова. Стрельбы пройдут на полигоне в Нижегородской области. Будут задействованы арт-системы "Д-20«и «Мста-Б», самоходные гаубицы «Акачия» и «Мста-С», сообщает «Российская газета» со ссылкой на сайт госзакупок.

Специалисты проверят безопасность присутствия боеприпаса в каморе орудия, которая разогреется при максимальном темпе стрельбы.

По данным РИА Новости, снаряд будет обладать спутниковой навигационной системой и головками самонаведения. Специалисты также занимаются разработкой новых высокоточных боеприпасов высокой дальности, в том числе для САУ «Коалиция». Эта самоходка обладает высокой скорострельностью, в ней используется новая автоматика заряжания.

В настоящее время самым известным российским управляемым снарядом считается 152-миллиметровый «Краснополь». Он обладает лазерным наведением. Дальность стрельбы — 25 километров. Сейчас разрабатывается его новая версия, которая позволит поражать цели на расстоянии в 43 км.

Как писал NEWS.ru, ВС РФ получили новый комплекс арт-разведки «Пенициллин». Он разработан для разведки огневых позиций артиллерии, зенитных и тактических ракет путём фиксирования звуковых и тепловых сигналов от выстрелов и разрывов.