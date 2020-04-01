https://static.news.ru/photo/5c1854ac-7416-11ea-96a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: USS Ronald Reagan (CVN 76)/facebook.com

Представители военно-морского флота США сообщили о тревожной ситуации на флоте из-за коронавируса. По словам военнослужащих, паника началась на авианосцах «Теодор Рузвельт» и «Рональд Рейган».

28 марта 2020 года «Теодор Рузвельт» зашёл на базу ВМС США для отправки на берег 25 членов экипажа, у которых был диагностирован коронавирус. Спустя несколько дней капитан судна Бретт Крозье направил письмо с просьбой о помощи в командование. Он потребовал создать условия для изоляции всего экипажа из 3 200 человек. Следом поступило аналогичное сообщение от экипажа «Рональда Рейгана».

Собственно экипаж там, по штатному расписанию, немногим более 3000. Ну, а боевой состав авиакрыла, возможно, более полутора тысяч. Хотя, скорее всего, на борту сейчас столько моряков и летчиков нет, — прокомментировал ситуацию KP.RU. главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

NEWS.ru ранее писал, что папа римский Франциск призвал прекратить все войны на земле из-за коронавируса.