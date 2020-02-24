https://static.news.ru/photo/0ff5af7a-5684-11ea-b8e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Командование ВМС США пояснило заход ракетного эсминца УРО «Росс» (USS Ross) в акваторию Чёрного моря. Целью военного судна было поддержание безопасной обстановки в этом районе. Об этом сообщил «Интерфакс».

Операции корабля... укрепят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость обеспечивать безопасность в Черном море в рамках операции «Атлантическая решимость, — процитировал сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что корабли ВМС США и НАТО регулярно посещают акваторию в рамках операции «Атлантическая решимость», которая стартовала в 2014 году.

Как писал NEWS.ru ранее, российский флот следит за зашедшим в акваторию Чёрного моря американским ракетным эсминцем УРО «Росс».