Командование ВМС США пояснило заход ракетного эсминца УРО «Росс» (USS Ross) в акваторию Чёрного моря. Целью военного судна было поддержание безопасной обстановки в этом районе. Об этом
Операции корабля... укрепят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость обеспечивать безопасность в Черном море в рамках операции «Атлантическая решимость, — процитировал сообщение «Интерфакс».
Отмечается, что корабли ВМС США и НАТО регулярно посещают акваторию в рамках операции «Атлантическая решимость», которая стартовала в 2014 году.
Как писал NEWS.ru ранее, российский флот следит за зашедшим в акваторию Чёрного моря американским ракетным эсминцем УРО «Росс».
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