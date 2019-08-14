https://static.news.ru/photo/88e1e218-beb9-11e9-99fa-fa163e074e61_660.jpg Грэг Эббот Фото: Bob Daemmrich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Губернатор Техаса Грэг Эббот распорядился принять неотложные меры по борьбе с экстремизмом после гибели 22 человек в результате стрельбы в супермаркете города Эль-Пасо.

Группа экспертов проанализирует и предоставит рекомендации относительно того, какую стратегию выбрать, чтобы помочь правоохранительным органам защитить население от терактов, — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы губернатора.

Эббот также поручил увеличить число специальных агентов и организовать новые полицейские подразделения для борьбы с потенциальными угрозами.

Ранее News.ru писал, что 3 августа в супермаркете в городе Эль-Пасо житель Техаса открыл стрельбу. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 получили ранения. Среди жертв 21-летнего стрелка есть семь мексиканцев, ещё несколько граждан этой страны получили ранения.

После массового убийства в Эль-Пасо президент США Дональд Трамп поручил Минюсту разработать законопроект, согласно которому в стране будет введена смертная казнь за преступления, основанные на почве нетерпимости.