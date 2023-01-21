Власти США выдали ордер на арест россиянина за сокрытие яхты Вексельберга

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Власти США предъявили обвинения гражданину РФ Владиславу Осипову за попытку вывести из-под санкций яхту предпринимателя Виктора Вексельберга. Как передает РИА Новости со ссылкой на американское министерство юстиции, на его имя выписали ордер на арест.

По версии следствия, Осипов совместно с британцем Ричардом Мастерсом пытались скрыть принадлежность яхты «Танго» Вексельбергу, в отношении которого действуют американские санкции, и обеспечить ее эксплуатацию через компании и финансовую систему США.

Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана властей США, нарушении санкционного режима и отмывании денег.

Ранее яхты Halo и Garcon были обнаружены у берегов Турции, сообщает Luxury launches, указывая, что они принадлежат российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Таким образом, в акватории Турции располагаются все его суда. В марте 2022 года там уже находились яхты Solaris и Eclipse.

Стоимость всех задержанных европейскими властями яхт, которые якобы принадлежат российским предпринимателям, превышает общую сумму в €1,8 млрд.

В рамках антироссийских санкций Запада в различных европейских портах задержали более дюжины суперъяхт. По информации издания, общая стоимость этих судов превышает €1,8 млрд.