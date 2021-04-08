Власти США объяснили своё желание модернизировать ядерный потенциал

https://static.news.ru/photo/7b9d2eb0-9891-11eb-a119-96000091f725_660.jpg Фото: defense.gov

Соединённые Штаты Америки собираются улучшить своё ядерное оружие для сдерживание агрессии, исходящей от других стран, заявила глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм. Однако чиновница не уточнила, какие государства угрожают Белому дому.

Мы обязаны модернизировать ядерный потенциал нашей страны, должны сохранить и поддерживать ядерный запас, чтобы они оставались эффективными в использовании, но не представляли опасности в мирное время. Мы продолжим делать это для сдерживания ядерной агрессии со стороны других стран, — цитирует её РИА Новости.

Тем не менее, по информации контрольно-бюджетного управления американского конгресса (GAO), Пентагон провалил работу по реализации Стратегии национальной безопасности. Документ гласит, что Минобороны США должно в полной мере подготовиться к боевым действиям на земле, на море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве. Однако, как следует из отчёта, с 2017 по 2019 год военным удалось повысить боеготовность только в наземной сфере.

Накануне РФ и США впервые после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) передали друг другу данные о количестве ракет и ядерных боеголовок. Согласно новой информации по состоянию на 1 марта 2021-го, Кремль развернул 517 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), МБР на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиках (в сентябре было 510), у США — 651 (675). У РФ на этих носителях располагались 1456 боеголовок (1447 в сентябре), у США — 1357 (1457), пишет РИА Новости со ссылкой на Госдеп.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США провалили испытания гиперзвукового оружия, заявили представители ВВС США. Учения прошли 5 апреля. Специалисты тестировали ракету AGM-183A. Манёвры состоялись над морским хребтом Пойнт-Мугу у берегов штата Калифорния.