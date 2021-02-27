Минюст США заявил о беспрецедентной скорости расследования штурма Капитолия

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Руководство Соединённых Штатов Америки предъявило обвинения в нарушении федерального законодательства более 300 гражданам в связи с беспорядками внутри и около Капитолия 6 января 2021 года. Минимум 280 человек задержали.

Расследование в отношении виновных продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и вполне справедливо. Виновники должны быть привлечены к ответственности и будут привлечены, — цитирует и. о. заместителя генерального прокурора Джона Карлина портал Hill.

6 января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа устроили в Вашингтоне акцию протеста, которая переросла в беспорядки и штурм Капитолия. Таким образом они задержали начало заседания, в ходе которого происходила процедура утверждения итогов выборов лидера страны. Тогда конгрессменов эвакуировали, полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек погибли.

Стоимость ремонта Капитолия после беспорядков может превысить $30 млн. Протестующие ворвались в здание Конгресса США 6 января 2021 года. По информации властей, граждане выбивали стёкла и двери. Кроме того, распылённые злоумышленниками химикаты из огнетушителей и баллончиков попали на фрески и картины, заявил штатный архитектор Капитолия Бретт Блэнтон.

Ранее стало известно, что первое публичное выступление Дональда Трампа после его ухода с поста президента США запланировано на 28 февраля. Предполагается, что он обратится с речью к участникам Конференции консервативного политического действия в Орландо. Об этом писал NEWS.ru.