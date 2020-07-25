Власти США обеспокоены посылками с семенами, полученными жителями Вирджинии

https://static.news.ru/photo/0cd49226-ce4c-11ea-8024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Congjun/ZUMAPRESS.com​​​​​​​/Global Look Press

Жители американского штата Вирджиния получили таинственные посылки. Открыв их, американцы обнаружили семена неизвестного типа.

Об этом сообщает департамент сельского хозяйства штата (VDACS). По его данным, несколько жителей Вирджинии получили «незатребованные посылки с семенами, которые, как представляется, происходят из Китая».

Власти призвали граждан не сажать полученные семена, передаёт РИА Новости.

Типы семян в посылках в настоящее время неизвестны, они могут быть инвазивными видами растений. Посылки были отправлены по почте, и на них могут быть китайские надписи, — говорится в сообщении департамента.

Подобные посылки из КНР ранее получили по почте жители штата Юта. По данным местного телеканала FOX 13, более 40 человек получили по два небольших пакета с семенами, на которых были надписи на китайском языке.

Ранее NEWS.ru писал о том, что итальянские полицейские обнаружили в миланском аэропорту Мальпенса посылку с кофейными зёрнами, многие из которых были начинены кокаином. Об этом сообщили в Финансовой гвардии страны.