Власти США намерены выделить штатам $11 млрд на тестирование COVID-19

https://static.news.ru/photo/84e7b694-93c3-11ea-a7bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Федеральные власти США намерены выделить штатам $11 млрд на разработку программы по тестированию коронавируса.

Мы объявляем, что в штаты направляется 11 миллиардов долларов, чтобы напрямую поддержать тестирование, — цитирует чиновника из Белого дома РИА Новости.

Программа необходима стране для выявления коронавируса у тех, кто болеет бессимптомно. Средства будут выделены в рамках пакета CARES Act. По словам представителей властей, это необходимо для безопасного выхода из ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что число умерших от коронавируса в США превысило 80 тысяч. Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа не исключает в ближайшие недели увеличения суточного количества летальных исходов из-за пандемии.