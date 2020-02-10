https://static.news.ru/photo/5de63476-4c42-11ea-b1b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белый дом опубликовал проект бюджета Соединённых Штатов на 2021 финансовый год. Согласно документу, на нужны созданного для борьбы с пропагандой из России центра Global Engagement Center может быть выделено $24 млн.

Всего на противодействие России и помощь союзникам США хотят потратить $700 млн, говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте Белого дома. Эти деньги направят в Европу, Евразию и Центральную Азию для защиты территориальной целостности и укрепления безопасности.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно документу, финансирование Государственного департамента и Агентства по международному развитию предлагается сократить на 22%. Всего на ведомства может быть выделено $40.8 млрд, что на $11.7 млрд меньше потраченной в 2020 финансовом году суммы.