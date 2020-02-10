Белый дом опубликовал проект бюджета Соединённых Штатов на 2021 финансовый год. Согласно документу, на нужны созданного для борьбы с пропагандой из России центра Global Engagement Center может быть выделено $24 млн.
Всего на противодействие России и помощь союзникам США хотят потратить $700 млн, говорится в тексте проекта,
Ранее NEWS.ru писал, что, согласно документу, финансирование Государственного департамента и Агентства по международному развитию предлагается сократить на 22%. Всего на ведомства может быть выделено $40.8 млрд, что на $11.7 млрд меньше потраченной в 2020 финансовом году суммы.
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