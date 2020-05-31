Власти Атланты продлили комендантский час

https://static.news.ru/photo/7c8c6ba6-a373-11ea-96a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Wang Ying/Global Look Press

Комендантский час в Атланте продлили до понедельника в связи с беспорядками, которые были вызваны убийством афроамериканца в Миннеаполисе.

Комендантский час в городе Атланта продлён начиная с сегодняшнего дня, 31 мая 2020, с 21:00 по местному времени (04:00 мск понедельника. — NEWS.ru) и продлится до восхода солнца завтра, 1 июня 2020, — говорится в официальном Twitter города.

Власти призвали местных жителей не выходить из дома.

The curfew in the city of Atlanta has been extended starting tonight, May 31, 2020 at 9 P.M. and continuing through sunrise tomorrow June 1, 2020. Please stay home. pic.twitter.com/V6AWCSiD0A — City of Atlanta, GA (@CityofAtlanta) May 31, 2020

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

После убийства во многих американских городах начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Действующий президент США Дональд Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым».

Как писал NEWS.ru, глава штата Миннесота продлил комендантский час до понедельника. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей сообщил о том, что ограничение на перемещение будет действовать с 20:00 воскресенья (04:00 понедельника мск) до 06:00 понедельника (14:00 мск).