Власти Аризоны ввели комендантский час

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Пресс-служба правоохранительных органов Чикаго сообщила о гибели одного человека в результате протестов, которые начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Также пять человек получили ранения.

На данный момент в Миннеаполисе задержаны 240 человек. Около 20 полицейских получили ранения, сообщает ТАСС. Массовые протесты захлестнули США. Во многих городах введён комендантский час. Власти Соединённых Штатов порекомендовали сотрудника...