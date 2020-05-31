Власти Аризоны ввели комендантский час

https://static.news.ru/photo/697e86ec-a383-11ea-aeeb-fa163e074e61_660.jpgФото: Фото: Thomas Imo via www.imago-images./Global Look Press
Губернатор штата Аризона Даг Дьюси сообщил о введении чрезвычайного положения и комендантского часа. Причиной стали беспорядки, которые вызваны смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
По просьбе местных властей и в координации с правоохранительными органами штата и на местах я объявляю чрезвычайное положение по всему штату с комендантским часом, который начнётся сегодня с 8:00 вечера и будет действовать в течение одной недели, — цитирует сообщение РИА Новости.
На данный момент во многих городах США введён режим ЧС. В ходе беспорядков погиб сотрудник ФСО, более 20 полицейских получили ранения.
NEWS.ru писал ранее, что американский лидер призвал задействовать нацгвардию, пока не стало поздно.