Владелец Tinder подал в суд на Google Play из-за угрозы удаления

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Исполнительный директор Match Group, владеющей приложениями Tinder, Match и OkCupid, Шар Дубей, заявила, что компания подала в суд на Google Play из-за угрозы удаления. Как передаёт агентство Reuters, истцы считают, что маркет нарушает антимонопольное законодательство: ранее Google потребовал «делиться» 30% доходов из внутренних платёжных систем платформ.

Этот иск является мерой последней инстанции. Мы добросовестно пытались решить эти проблемы с Google, но их настойчивость и угрозы не оставили нам выбора, — сказала Шар Дубей.

Несмотря на то что иск Match последовал за продолжающимися делами, возбуждёнными производителем Fortnite Epic Games, десятками генеральных прокуроров штата США и другими лицами в связи с якобы антиконкурентным поведением Google в Play Store, представители платформы считают иначе. По их мнению, платёжная система Google более защищена от мошенников.

Как и любой бизнес, мы взимаем плату за наши услуги и, как любая ответственная платформа, защищаем пользователей от мошенничества, — заявили в Google.

В Match Group уверены, что пользователям комфортнее пользоваться внутренними платёжными системами из-за наличия функций, которых нет в Google. Согласно тексту иска, их система позволяет рассрочку и банковские переводы.

Компания Google 10 марта лишила пользователей из России возможности совершать платные покупки в онлайн-магазине Google Play, однако к бесплатному контенту доступ для россиян остался. С 5 мая компания запретила создателям приложений в РФ загружать и обновлять свой контент в системе.