https://static.news.ru/photo/82508566-51ae-11ea-8612-fa163e074e61_660.jpg Фото: 200amsterdam.com

Верховный суд Нью-Йорка вынес постановление девелоперу SJP Properties. Последний занимался строительством небоскрёба 200 Amsterdam в районе Верхнего Вест-Сайда.

На данный момент объект находится на завершающей стадии. Однако суд обвинил компанию в нарушении правил городского зонирования. Согласно постановлению, SJP Properties будет необходимо снести несколько этажей, которые превышают допустимые пределы. Помимо этого, суд призвал мэрию города полностью отозвать разрешение на строительство здания.

Общественный деятель из Нью-Йорка Элизабет Гольштейн назвала такое решение значимым событием, которое послужит уроком для других застройщиков, информирует телеканал CNN.

Это не первый случай, когда небоскрёбы становятся причиной для различных споров. NEWS.ru сообщал ранее, что в США каждый год от столкновений с высотными зданиями гибнет по меньшей мере 600 млн птиц. Орнитологи неоднократно призывали власти страны к решению этой проблемы.