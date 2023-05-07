«Ведут себя чудовищно»: в США упрекнули Запад в замалчивании тактики ВСУ Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад скрывает зверства ВСУ на фронте

Фото: МО Украины

Союзники Украины на Западе умалчивают о нарушениях вооруженных сил страны, допускаемых на фронте. Такое заявление сделал в интервью YouTube-каналу London Real экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. При этом он подчеркнул, что скрыть информацию о происходящем на театре военных действий становится все сложнее.

Украинские военные ведут себя чудовищно, убивая людей в больших количествах и празднуя это по-нацистски, — сказал Макгрегор.

Также полковник выразил мнение, что киевскому руководству становится все сложнее «поддерживать миф» о том, что Украина имеет шанс на победу.

Кроме того, Макгрегор отметил, что все чаще стали появляться сообщения о том, что часть вооружений, поставляемых ВСУ, в результате оказывается на черном рынке. Как полагает военный, Штатам следует прекратить оказывать помощь Украине, дабы избежать более значительных проблем.

Ранее Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил предвыборных обещаний, из-за этого его правление может закончиться восстанием против него.

Кроме того, экс-советник главы Пентагона утверждал, будто бы что власти Украины и США объединяет алчность. По словам Макгрегора, украинский кризис стал очень прибыльным делом для Белого дома, поэтому Вашингтон не заинтересован в мирном урегулировании ситуации.