«Может быть убит»: в США предрекли восстание против Зеленского Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленского может снести восстание украинцев

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Владимир Зеленский

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил предвыборных обещаний. Из-за этого его правление может закончиться восстанием против него, отметил он в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Он победил, потому что обещал закончить конфликт, — считает Макгрегор.

Полковник напомнил, что Зеленский вступал в предвыборную кампанию даже не говоря на украинском, тогда его родным был русский язык. Эксперт пояснил, что все понимали это, но надеялись, что Зеленский способен разрешить проблемы с Москвой, от которых общество устало.

А дальше мы уже все прекрасно знаем, что произошло. Все изменилось, как только он занял пост президента, — подчеркнул полковник.

По его словам, Зеленский стал проводить политику, не отвечающую интересам украинцев. Поэтому выглядит вполне ожидаемым то, что он может быть убит собственными людьми, заключил Макгрегор.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что власти Украины и США объединяет алчность. Он заметил, что украинский кризис стал очень прибыльным делом для Белого дома, поэтому Вашингтон не заинтересован в мирном урегулировании ситуации. Макгрегор пояснил, что США зарабатывают как на производстве и транспортировке вооружений для ВСУ, так и на тренировке украинских солдат.