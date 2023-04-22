Американский полковник одним словом описал США и Украину Полковник Макгрегор: Украину и США объединяет алчность

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Власти Украины и США объединяет алчность, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он заметил, что украинский кризис стал очень прибыльным делом для Белого дома, поэтому Вашингтон не заинтересован в мирном урегулировании ситуации. Макгрегор пояснил, что США зарабатывают как на производстве и транспортировке вооружений для ВСУ, так и на тренировке украинских солдат.

Я начинаю думать, что единственная вещь, которая объединяет правительство Соединенных Штатов и киевский режим — это алчность, — сказал экс-советник главы Пентагона.

Ранее Макгрегор заявил, что украинские военные возмущены предательством президента Владимира Зеленского и даже говорят о желании повесить его вместе с командой. По его словам, проблема коррупции в украинской армии находится на своем пике.

Макгрегор считает, что к таким настроениям среди ВСУ привели «сотни миллионов долларов, которые появляются в самых разных местах, и пропажа военного оборудования» на Украине.

До этого экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украине нужен другой президент, поскольку нынешний не смог избавить страну от коррупции. По словам Арестовича, Украине нужно только одно: «чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать».