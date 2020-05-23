Вашингтон видит большой потенциал в отношениях с Москвой

Помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал об отношениях США и России. По его словам, в Вашингтоне видят в них большой потенциал.
Он отметил, что Белый дом готов работать над новым договором о сокращении наступательных вооружений, который будет выгодным для двух сторон,
Решение американских властей о выходе из Договора по открытому небу не окажет влияния на гражданскую авиацию. Кроме того, это не приведёт к новой холодной войне, заключил он.
Ранее NEWS.ru писал, что Россия подтвердила своё намерение выполнять и далее Договор по открытому небу, несмотря на выход из него США. Окончательная судьба договора будет решена на конференции стран-участниц.
21 мая президент США Дональд Трамп анонсировал скорый выход страны из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД заявил, что Москва, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной.
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