Вашингтон видит большой потенциал в отношениях с Москвой

https://static.news.ru/photo/3a9d24b8-9cf4-11ea-a6c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал об отношениях США и России. По его словам, в Вашингтоне видят в них большой потенциал.

Он отметил, что Белый дом готов работать над новым договором о сокращении наступательных вооружений, который будет выгодным для двух сторон, передаёт ТАСС.

Решение американских властей о выходе из Договора по открытому небу не окажет влияния на гражданскую авиацию. Кроме того, это не приведёт к новой холодной войне, заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия подтвердила своё намерение выполнять и далее Договор по открытому небу, несмотря на выход из него США. Окончательная судьба договора будет решена на конференции стран-участниц.

21 мая президент США Дональд Трамп анонсировал скорый выход страны из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД заявил, что Москва, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной.