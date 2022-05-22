Салливан: удары по партиям оружия для Киева не прервут всю цепочку поставок

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Удары по партиям оружия, которое предназначено для Киева, не прервут поставки вооружения на Украину, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он утверждает, что Запад и его союзники выстроили надёжную логистическую систему поставок оружия. По мнению Салливана, атаки складов с боеприпасами со стороны ВС России не смогут остановить военную помощь Соединённых Штатов Украине.

Мы считаем, что располагаем диверсифицированной и устойчивой системой поставок оружия на Украину. Если складываются обстоятельства так, что русские смогут выявить и атаковать некоторые поставки на земле на Украине, это фундаментально в стратегическом смысле не прервет военную помощь, которую мы оказываем, — заявил советник американского лидера.

Ранее помощник президента США заявил, что у Вашингтона есть различные каналы для поставок оружия Киеву. При этом он не смог подтвердить информацию Минобороны России об уничтожении крупной партии вооружения и военной техники, которая была доставлена из США и ЕС на Украину.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков 21 мая сообщил, что российские ракеты «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожили предназначенную для ВСУ крупную партию вооружения и военной техники из США и Европы. Также высокоточными ракетами воздушного базирования ВС РФ разбили три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады теробороны.