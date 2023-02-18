Вашингтон не признается в подрыве «Северного потока», заявил Херш Херш: Вашингтон не признается в подрыве «Северного потока», будет заставлять людей молчать

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Сеймур Херш

США никогда не возьмут на себя ответственность за подрыв «Северного потока», заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью порталу Consortiumnews.com. Однако, по его словам, о том, что же там произошло на самом деле, знают люди из трубопроводного бизнеса.

Последнее, что сделал бы Белый дом, это стал бы изучать мою публикацию. Послушайте, они никогда не скажут: «Мы сдаемся». Они просто никогда этого не сделают, потому что не могут. Так что они продолжат эту историю и будут давить на людей, чтобы они не болтали, — сказал Херш.

Журналист подчеркнул, что на самом деле это не важно, так как знающие люде в курсе всей ситуации, но говорить они не будут, так как на кону стоят огромные деньги.

Киев усиливает оборону в направлении Славянска и Красного Лимана в Донбассе, сообщил ранее в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, в район населенного пункта Николаевка прибывают подразделения, ранее дислоцировавшиеся на Херсонском направлении и в Харькове.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва будет добиваться проведения на следующей неделе голосования в Совете Безопасности по своему проекту резолюции о расследовании диверсии на «Северном потоке».