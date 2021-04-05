Вайнштейн оспорил 23-летний тюремный срок по обвинению в изнасиловании

https://static.news.ru/photo/65e92c6c-963a-11eb-a491-96000091f725_660.jpg Харви Вайнштейн Фото: REUTERS

Известный американский продюсер Харви Вайнштейн, признанный судом Нью-Йорка виновным в преступлениях сексуального характера, обжаловал приговор и потребовал провести новые слушания. Инстанция назначила ему 23 года лишения свободы. Юристы сочли доказанными изнасилование и склонение к оральному сексу. Необходимые бумаги подготовили адвокаты Вайнштейна.

По их мнению, культовому кинодеятелю отказали в справедливом разбирательстве, так как присяжным разрешили выслушивать заявления о серьёзных интимных проступках с его стороны, не ставших предметом конкретных подозрений. Представители Харви добавили, что им запретили дать показания по ряду вопросов. Защита голливудского продюсера отметила чрезмерную строгость наказания для 69-летнего Вайнштейна.

Мы подготовили 166-страничный доклад, где объяснили несколько серьёзных ошибок, допущенных во время судебного разбирательства <...> Мы утверждаем, что судья первой инстанции пренебрегал главными принципами нью-йоркского права и нарушил конституционные права господина Вайнштейна. Мы уверены, что Апелляционная коллегия исправит недочёты и отправит материалы дела к другому судье, — заявили адвокаты в эфире телеканала CNBC.

Вайнштейна приговорили в марте 2020-го к 23 годам тюрьмы. Суд в Нью-Йорке признал его виновным в преступлениях на сексуальной почве и изнасиловании. При этом присяжные оправдали продюсера по трём основным пунктам обвинения.

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