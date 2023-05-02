В ВСУ оценили готовность к контрнаступлению CNN: солдат ВСУ подтвердил готовность Украины к контрнаступлению

Фото: Defenceu/twitter.com

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы к долгожданному контрнаступлению, заявил CNN украинский боец по имени Артур. По его словам, крупномасштабная операция не станет неожиданной для противника.

Мы (ВСУ. — NEWS.ru) готовы и давно ждали контрнаступления. Мы завершили пополнение запасов. <...> У нас не будет элемента неожиданности, потому что каждый смартфон кричит об этом контрнаступлении, — сказал солдат.

При этом Артур признался, что не все его сослуживцы верят в успех операции, хотя пополнение вооружения для атаки завершено.

Танки и HIMARS должны выполнять эту работу, — считает он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Украина планирует контрнаступление в ближайшие недели. Представитель Вашингтона добавил, что успех Киева на поле боя, по его мнению, — это самый быстрый путь к началу переговоров, которые могут принести устойчивый мир.

При этом Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с NEWS.ru предположил, что ВСУ вряд ли начнут контрнаступление 9 мая, но не исключил активизации диверсантов.