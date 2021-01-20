В Вашингтоне подготовили специальную инаугурацию Байдена

https://static.news.ru/photo/93e59782-5af7-11eb-8b93-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

В среду, 20 января, на территории Вашингтона состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Церемония начнётся в 10:30 утра по местному времени.

Сегодняшняя инаугурация будет отличаться от прочих. Дело в том, что в Вашингтоне ввели беспрецедентные меры безопасности. Это связано как с пандемией коронавирусной инфекции, так и с беспорядками, произошедшими в самом начале года. 6 января на митинге своих сторонников действующий глава Белого дома Дональд Трамп призвал людей идти в сторону Капитолия, где на заседании конгресса утверждали Байдена новым президентом США. Протестующие сумели ворваться в здание Капитолия и помешать заседанию. Погибли четыре сторонника Трампа и один полицейский. Позже заседание было возобновлено.

Присягу в Вашингтоне в условиях пандемии и практически военного положения примет не только Байден, но и вице-президент Камала Харрис. В столице сейчас находятся почти 25 тысяч бойцов Национальной гвардии. Они прибыли туда после беспорядков, в частности — для охраны Капитолия.

Традиционно во время инаугурации американцы собираются на Национальной аллее. Однако на этот раз проход туда будет закрыт. На самой церемонии поприсутствует примерно тысяча человек. Среди них будут члены конгресса, их гости, а также бывшие национальные лидеры страны Барак Обама, Джордж Буш-мл. и Билл Клинтон.

В начале инаугурации гимн США исполнит Леди Гага, а затем перед собравшимися выступит Дженнифер Лопес. Традиционный парад заменят на виртуальное мероприятие. Трансляция церемонии будет идти в YouTube, Twitter, Facebook и на официальном сайте штаба Байдена, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

Как ранее передавал NEWS.ru, Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к американцам. Он заявил, что будет молиться за успех новой администрации.

Отмечается, что Трамп признал в своей прощальной речи приход администрации Джо Байдена и пожелал ей успехов.