В Twitter раскритиковали Пелоси за визит на Тайвань

Фото: Kento Nara/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Пользователи соцсети Twitter возмутились визитом спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, передает «Радио Sputnik». Многие считают, что Пелоси ответственна за эскалацию ситуации вокруг Тайваня, а также назвали ее визит на остров опрометчивым.

Я не могу согласиться с вашим решением посетить Тайбэй. Все, в чем вы преуспели — это в эскалации напряженности в то время, когда миру нужны лидеры, борющиеся за мир, — высказался один из комментаторов в соцсети.

Возмутительница спокойствия номер один в мире, — написал другой интернет-пользователь.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал поездку Пелоси на Тайвань «настоящей глупостью». По мнению Трампа, от нее «одни неприятности» и действия спикера конгресса не приносят стране ничего хорошего. Экс-президент добавил, что тем самым США дали предлог Китаю проводить активные военные маневры.

Самолет с Нэнси Пелоси на борту приземлился на Тайване вечером 2 августа. Это был первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению Пелоси, ее поездка не противоречила политике США в отношении Китая.