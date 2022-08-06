«Глупая поездка»: Трамп о визите Пелоси на Тайвань Трамп счел поездку Пелоси на Тайвань глупой и охаратеризовал ее как «мечта Китая»

Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Поездка спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань была «настоящей глупостью», заявил экс-президент страны Дональд Трамп на митинге перед своими сторонниками в штате Висконсин, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN. По мнению Трампа, от Пелоси «одни неприятности» и ее действия не приносят стране ничего хорошего. Трамп добавил, что тем самым США дали предлог Китаю проводить активные военные маневры.

Что за чертовщина? Что она делала на Тайване? Она (поездка. — NEWS.ru) была мечтой Китая. Она дала им предлог. <...> Как же глупо, что она туда поехала, — отметил Трамп.

Самолет с Нэнси Пелоси на борту приземлился на Тайване вечером 2 августа. Это был первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению Пелоси, ее поездка не противоречила политике США в отношении Китая.

Вечером 2 августа Народно-освободительная армия Китая приступила к маневрам вблизи берегов Тайваня. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы. Также несколько китайских военных самолетов пролетели вблизи серединной линии Тайваньского пролива. Министерство иностранных дел Китая дополнительно объявило о контрмерах, которые будут введены в отношении Соединенных Штатов после поездки политика.