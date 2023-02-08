В США прикинули шансы Финляндии и Швеции на скорое вступление в НАТО Блинкен: в США уверены в скором вступлении в НАТО Финляндии и Швеции

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Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне уверены в скором вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Эти страны предприняли серьезные шаги, чтобы разрешить озабоченности Турции, отметил он на совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом, сообщает РИА Новости.

Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО, по нашему мнению. И Альянс должен приветствовать их как можно скорее... Мы уверены, что НАТО примет обе страны, и это произойдет скоро, — подчеркнул госсекретарь.

Почти все страны — члены НАТО одобрили принятие в Альянс Хельсинки и Стокгольма. Пока за это не проголосовали лишь в Турции и Венгрии.

Ранее газета Iltalehti сообщила, что Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции в том случае, если Турция или Венгрия ратифицируют только ее заявку на вступление в Альянс. Источники издания утверждают, что финская сторона должна была договориться с Анкарой еще до Рождества. Официально в Хельсинки не говорят о вступлении стран в НАТО в разное время.